Engie: va réaliser 1000 km de lignes électriques au Brésil

(CercleFinance.com) - Engie remporte une nouvelle concession pour la construction et l'exploitation d'environ 1000 km de lignes de transmission au Brésil.



Le contrat de concession, d'une durée de 30 ans, porte sur la construction, l'exploitation et la maintenance d'environ 1 000 kilomètres de lignes électriques, qui renforceront le système électrique de Paraná et de Santa Catarina, et desserviront l'État de Minas Gerais.



Le projet est situé dans 5 États (Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo et Espírito Santo) et traverse environ 60 municipalités.



' Ce nouveau contrat permet à Engie de disposer d'un portefeuille de près de 8 000 kilomètres de lignes de transmission en service, en construction ou prêtes à être développées. Il s'agit d'une étape importante dans le rééquilibrage de nos positions régulées du gaz vers l'électricité' a déclaré Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe d'Engie en charge des activités Infrastructures.





