Engie: va proposer la reconduction de la Directrice Générale

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration d'Engie a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale en avril 2025 le renouvellement du mandat d'administratrice de Catherine MacGregor, avec l'intention de la reconduire en tant que Directrice Générale.



Jean-Pierre Clamadieu, Président du Conseil d'administration, a déclaré : ' Depuis près de quatre ans, sous l'impulsion de Catherine MacGregor et grâce au professionnalisme et à l'engagement de ses 97 000 collaborateurs, Engie a accéléré sa transformation pour devenir un leader reconnu dans le développement des systèmes énergétiques décarbonés de demain'.





Valeurs associées ENGIE 15,79 EUR Euronext Paris -0,06%