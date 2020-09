Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie va négocier avec Veolia sur Suez, pas de plan B à ce jour Reuters • 17/09/2020 à 16:29









ENGIE VA NÉGOCIER AVEC VEOLIA SUR SUEZ, PAS DE PLAN B À CE JOUR PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration d'Engie a mandaté jeudi son président Jean-Pierre Clamadieu pour obtenir de Veolia une offre de rachat améliorée de l'essentiel de la participation du groupe au capital de Suez, qui n'a de son côté pas été en mesure de proposer une alternative pour le moment. Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion, l'instance a jugé que l'offre de Veolia n'était "pas acceptable en l'état", Engie ayant déjà fait savoir qu'il jugeait le prix proposé trop bas, et a indiqué qu'elle souhaitait aussi "obtenir des assurances complémentaires sur la qualité du projet et le respect des parties prenantes". Ajoutant avoir été "informé des échanges avec Suez", le conseil "a néanmoins constaté qu'à ce jour, aucune offre alternative n'était parvenue à Engie". Il demande donc à son président et la directrice générale par intérim Claire Waysand de "poursuivre ces échanges et d'étudier toute offre alternative qui devra être transmise dans les tous prochains jours à Engie". Selon les termes de son projet annoncé fin août, Veolia propose de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez (29,9% sur un total de 32%) pour 15,50 euros par action, soit un montant de 2,9 milliards d'euros, avant de lancer une offre sur le reste du capital de son concurrent afin de créer un champion français du traitement de l'eau et des déchets. Veolia a pour le moment fixé au 30 septembre la date limite de validité de son offre. Le conseil d'administration de Suez a rejeté cette proposition jugée hostile et a fait savoir qu'il soutenait la direction du groupe dans la recherche de solutions alternatives. Le communiqué: https://bit.ly/3koRxUH (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.17% SUEZ Euronext Paris 0.00% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.05%