Engie va fournir du biométhane à PepsiCo au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 09:21
Dans ce cadre, le groupe énergétique construira une nouvelle unité de méthanisation par digestion anaérobie qui fournira chaque année 60 GWh de biométhane à PepsiCo UK, soit l'équivalent de la consommation de gaz d'environ 5000 foyers.
Ce contrat, qui démarrera en 2027, une fois l'installation mise en service, aidera PepsiCo UK à renforcer sa trajectoire de décarbonation : le gaz renouvelable produit devrait permettre de réduire ses émissions de CO2 de plus de 10 900 tonnes par an.
"Cette nouvelle unité contribuera à notre ambition d'atteindre 10 TWh de capacité annuelle de production de biométhane en Europe", souligne Cécile Prévieu, directrice générale adjointe d'Engie, en charge des activités infrastructures.
