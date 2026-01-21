 Aller au contenu principal
Engie va fournir du biométhane à PepsiCo au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 09:21

Engie annonce la signature d'un Biomethane purchase agreement (BPA) de 10 ans avec PepsiCo UK, une première pour l'industrie agroalimentaire au Royaume-Uni et pour PepsiCo dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Dans ce cadre, le groupe énergétique construira une nouvelle unité de méthanisation par digestion anaérobie qui fournira chaque année 60 GWh de biométhane à PepsiCo UK, soit l'équivalent de la consommation de gaz d'environ 5000 foyers.

Ce contrat, qui démarrera en 2027, une fois l'installation mise en service, aidera PepsiCo UK à renforcer sa trajectoire de décarbonation : le gaz renouvelable produit devrait permettre de réduire ses émissions de CO2 de plus de 10 900 tonnes par an.

"Cette nouvelle unité contribuera à notre ambition d'atteindre 10 TWh de capacité annuelle de production de biométhane en Europe", souligne Cécile Prévieu, directrice générale adjointe d'Engie, en charge des activités infrastructures.

Valeurs associées

ENGIE
23,520 EUR Euronext Paris -1,34%
