Engie: va développer des recharges pour VE avec URW

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et Engie (via sa filiale recharge électrique Engie Vianeo) vont créer une nouvelle société codétenue pour développer des recharges pour véhicules électriques.



La société réalisera le financement, la conception, le raccordement, l'installation et l'exploitation de bornes de recharge rapide et ultra rapide pour véhicules électriques.



Dans le cadre de ce partenariat, des bornes de recharge rapide de 50 kW et ultra-rapide de 400 kW seront installées dans 12 centres commerciaux du Groupe URW en France.



Les travaux d'installation sur les sites vont débuter à l'été 2025. Les premières mises en service sont prévues en septembre 2025.



Didier Liautaud, Directeur Général France d'Engie Vianeo, a déclaré : ' Depuis plus de six ans, URW et Engie travaillent sur des projets visant à promouvoir des solutions énergétiques bas carbone en Europe. La déclinaison de ce partenariat à l'échelle de la mobilité électrique contribuera à démocratiser le voyage en véhicule électrique grâce aux stations de recharge Engie Vianeo situées sur les centres commerciaux premium d'URW '.





