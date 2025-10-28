 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,24
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Engie va construire un parc solaire pour alimenter des centres de données de Meta aux Etats-Unis
information fournie par Boursorama avec AFP 28/10/2025 à 08:18

( AFP / THIBAUD MORITZ )

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Engie a signé un contrat de fourniture d'électricité (PPA) renouvelable avec Meta (Facebook, Instagram) aux Etats-Unis, où il installera un parc solaire de 600 MW destiné à alimenter les centres de données du géant de la tech.

La capacité totale des contrats d'achat d'électricité renouvelable signés entre Engie et Meta atteint ainsi plus de 1,3 GW, qui proviendront de quatre grands sites de production d'électricité renouvelables au Texas, précise l'énergéticien français dans un communiqué publié lundi.

Parmi ces sites, Engie précise que le futur parc solaire Swenson Ranch, situé dans le comté de Stonewall au Texas et dont la mise en service est prévue en 2027, sera son plus grand aux États-Unis, où le groupe dispose de plus de 11 GW de capacité "en opération ou en construction (solaire, éolien, batteries)".

Engie affirme que ce projet permettra de créer 350 emplois qualifiés "pendant la phase de construction" et génèrera "près de 160 millions de dollars de recettes fiscales" sur toute la durée de vie du projet.

"En collaborant avec des data centers et des clients industriels, nous sommes un partenaire fiable qui apporte des solutions énergétiques compétitives adaptées à leurs besoins", a déclaré Paulo Almirante, directeur général adjoint d'Engie, cité dans le communiqué.

Engie appuie sa stratégie sur le déploiement de PPA (Power Purchase Agreement) dans le monde afin d'en faire "un levier clé pour accompagner ses clients dans leur transition vers la décarbonation". Le groupe a signé pour 4,3 GW de PPA renouvelables en 2024.

C'est le deuxième PPA annoncé avec un acteur de la tech en moins de deux semaines pour l'énergéticien français.

Engie avait annoncé la semaine dernière un contrat de fourniture d'électricité renouvelable avec Apple d'une durée de 15 ans en Italie où il installera 173 MW de nouvelles installations, opérationnelles entre 2026 et 2027.

Environnement

Valeurs associées

ENGIE
19,7100 EUR Euronext Paris +0,36%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en léger repli se concentre sur les résultats
    information fournie par AFP 28.10.2025 09:58 

    La Bourse de Paris évolue en léger repli mardi au début d'une séance très fournie en résultats de sociétés. L'indice CAC 40 cédait 0,26% vers 08H40 GMT. La veille l'indice vedette de la place parisienne avait terminé de peu dans le vert, à 8.239,18 points (+0,16%), ... Lire la suite

  • Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)
    FOMC d’octobre : la Fed en quête d’équilibre
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 28.10.2025 09:48 

    Par François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM Lors de sa réunion des 28 et 29 octobre, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait annoncer une deuxième baisse consécutive de 25 points de base de ses taux directeurs. Cette mesure préventive vise ... Lire la suite

  • Une enseigne de paris sportifs aux États-Unis
    Banijay prend une participation majoritaire dans la société de paris sportifs Tipico
    information fournie par Reuters 28.10.2025 09:34 

    Le groupe français Banijay a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société de paris sportifs Tipico, valorisée 4,6 milliards d'euros, auprès du groupe de capital-investissement CVC. Banijay, qui possède déjà Betclic, entend ainsi créer ... Lire la suite

  • Sophie Boissard, la directrice générale de Clariane. (crédit : Clariane)
    Clariane abaisse son objectif annuel d'Ebitda, CA +5,1% au T3
    information fournie par Reuters 28.10.2025 09:30 

    Clariane CLARI.PA (ex-Korian) a révisé à la baisse son objectif annuel d'Ebitda, lundi, tout en faisant état d'une hausse organique de 5,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,32 milliard d'euros. L'Ebitda pré IFRS 16 et proforma des cessions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank