Engie: un projet BESS remporté en Belgique

(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir remporté auprès du gestionnaire de réseau électrique Elia, un projet de Système de Stockage d'Energie par Batterie (BESS) de 100 MW de capacité installée, lors de la quatrième enchère du Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) en Belgique.



Ce projet de nouveau parc de batteries (Li-ion) de 100 MW à Kallo (Flandre-Orientale), dont la demande de permis a été déposée en mars 2023, sera soutenu par un contrat de capacité de 15 ans à partir de novembre 2028.



Une fois opérationnelles, les batteries fourniront de l'énergie pendant quatre heures, soit 400 MWh ou l'équivalent de 80.000 batteries domestiques de 5 kWh, et couvriront l'équivalent de la consommation électrique de plus de 48.000 ménages.



Avec le développement de ce nouveau parc, Engie dispose désormais d'un portefeuille de 17 projets en opération, en construction et en développement avancé en Europe pour un total de 500 MW de capacité installée.





