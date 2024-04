Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: transition énergétique accélérée en Belgique information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 11:13









(CercleFinance.com) - Engie a annoncé jeudi soir qu'il prévoyait d'investir jusqu'à quatre milliards d'euros dans le domaine de la transition énergétique en Belgique d'ici à 2030.



Le groupe - qui s'est donné comme objectif de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2045 - compte notamment accélérer le développement des énergies renouvelables, visant entre deux et 2,5 GW de capacités installées d'ici 2030.



Engie - qui souligne que da demande d'énergie verte dépasse déjà l'offre locale disponible - indique que cette situation ne fera que s'accentuer dans les années à venir.



La société veut ainsi doubler sa capacité éolienne terrestre pour la porter à 1 GW, étendre sa capacité éolienne offshore pour atteindre 1 GW d'ici 2030 et tripler sa capacité photovoltaïque pour atteindre 300 MW.



Dans le cadre de cette nouvelle stratégie baptisée #Energize2030, Engie souhaite également développer de nouveaux actifs, comme une centrale à gaz de 875MW à Flémalle et un parc de batteries de 200 MW à Vilvoorde.



Outre ces priorités, Engie rappelle vouloir prolonger l'exploitation des centrales nucléaires de Doel 4 et de Tihange 3 tout en procédant au démantèlement de ses autres centrales nucléaires.





