Engie: titre en hausse, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - Engie s'arroge plus de 1% à Paris alors que Jefferies a annoncé avoir relevé de 'conserver' à 'achat' son conseil sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 16,6 à 20 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 20%.



Dans une note de recherche, le broker américain explique que les performances 'impressionnantes' publiées par le groupe énergétique au titre de 2024 l'ont conduit à revenir sur sa récente dégradation, qui datait du mois de janvier.



De son point de vue, le dossier est aujourd'hui plus convaincant du fait de la visibilité qui entoure les résultats de la société et d'éléments défavorables redevenus plus faciles à gérer, une dynamique qui devrait selon lui permettre de renouer avec une trajectoire plus conforme à celle des acteurs du secteur à compter de 2026.



Cette perspective est suffisamment séduisante, d'après lui, pour susciter un intérêt retrouvé de la part des investisseurs et enclencher une phase de revalorisation par rapport à ses plus proches comparables, comme Endesa et Iberdrola.







Valeurs associées ENGIE 18,4350 EUR Euronext Paris +1,46%