Engie signe le premier contrat de fourniture de biométhane du secteur avec PepsiCo UK

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Engie ENGIE.PA a remporté un contrat de 10 ans pour fournir du biométhane à PepsiCo UK, a déclaré mercredi l'entreprise française, marquant le premier contrat de ce type entre un producteur de biométhane et un acteur de l'industrie alimentaire en Grande-Bretagne.

PepsiCo UK achètera 60 gigawattheures de biométhane par an à l'usine de digestion anaérobie nouvellement construite par Engie dans le nord de l'Angleterre.

L'installation devrait être mise en service au cours du second semestre 2027 et fournira du gaz renouvelable équivalent à la consommation annuelle d'environ 5 000 ménages, a-t-elle ajouté.

L'investissement pour le projet est évalué à 70 millions de livres (94 millions de dollars), selon le ministère britannique de la sécurité énergétique.

"Ce qui est nouveau dans ce BPA (biomethane purchase agreement), c'est qu'il est directement associé à la construction d'une usine de biométhane, et c'est un modèle que nous aimerions reproduire en Angleterre et dans d'autres pays", a déclaré Pierre Chambon, directeur des gaz renouvelables d'Engie en Europe, lors d'un appel téléphonique avec des journalistes.

L'entreprise cible les clients industriels qui souhaitent décarboniser leur approvisionnement en molécules, mais qui ont du mal à passer au tout électrique, a expliqué M. Chambon.

"Il pourrait s'agir d'entreprises du secteur agroalimentaire comme Pepsi, mais aussi d'entreprises industrielles comme les producteurs de verre, de ciment et d'acier", a-t-il ajouté.

Engie exploite environ 1,2 térawattheure de capacité de biométhane en Europe et vise une production annuelle de 10 TWh et une fourniture de 30 TWh de gaz vert à ses clients d'ici à 2030.

(1 $ = 0,7444 livres)