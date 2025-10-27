 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 237,51
+0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Engie signe de nouveaux contrats d'achats d'électricité renouvelable avec Meta
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 14:57

Engie North America a annoncé lundi avoir conclu de nouveaux accords d'achat d'électricité renouvelable avec Meta, ce qui va porter à plus de 1,3 GW le total des PPA contractés par le groupe technologique américain auprès de l'énergéticien.

Ces capacités seront fournies à partir du projet solaire Swenson Ranch Solar de 600 MW, situé au sud-est de Lubbock (Texas), le plus grand projet d'énergies renouvelables du portefeuille de 11 GW dans le solaire, l'éolien et le stockage par batteries qu'exploite Engie en Amérique du Nord.

Le projet Swenson, dont le démarrage est prévu en 2027, sera entièrement dédié à la fourniture d'électricité à Meta, qui prévoit de l'utiliser afin d'alimenter ses centres de données aux Etats-Unis.

Engie prévoit d'investir 900 millions de dollars dans le cadre de sa construction.

Valeurs associées

ENGIE
19,7100 EUR Euronext Paris +0,08%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank