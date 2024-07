Engie : signature de contrats d’achat d’électricité avec Google en Belgique

(AOF) - Google et Engie ont signé une série de nouveaux contrats d’achat d’électricité (cPPA ou Corporate Power Purchase Agreement) pour lesquels le second fournira plus de 118 MW d’énergie renouvelable au portefeuille d’infrastructures digitales du premier en Belgique. La firme américaine bénéficiera de la totalité de la production de quatre nouveaux parcs éoliens terrestres développés par Engie en Belgique, représentant une capacité totale de 26 MW.

En outre, Google et Engie ont également décidé de prolonger de huit ans la fourniture sous cPPA d'un autre parc éolien belge de 92 MW déjà en exploitation.

