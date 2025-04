Engie : signal haussier et 'gap' au-dessus de 18,17E information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 15:19









(CercleFinance.com) - Engie grimpe de +2% vers 18,58E, validant au passage un 'breakout' haussier (via un 'gap' au-dessus de 18,17E) au-delà de la résistance oblique moyen terme gravitant dans la zone des 18E.

Le prochain objectif pourrait se situer dans la zone des 20,4E qui correspond à un doublement par rapport au plancher du 7 mars 2022, ou à +38% par rapport au plancher des 14,75E de fin décembre 2024.





Valeurs associées ENGIE 18,4500 EUR Euronext Paris +1,54%