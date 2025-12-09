ENGIE sélectionne NHOA Energy pour un projet de stockage de 320 MWh en Belgique

Engie SA ENGIE.PA :
* ET NHOA ENERGY ÉTENDENT LEUR PARTENARIAT EN BELGIQUE POUR CONSTRUIRE UN NOUVEAU SYSTÈME DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PAR BATTERIE DE 320 MWH
* LA CONSTRUCTION DE LA CENTRALE DE DROGENBOS DEVRAIT DÉBUTER EN MARS 2026, MISE EN SERVICE COMPLÈTE PRÉVUE POUR SEPTEMBRE 2027
* CONTRAT DE 15 ANS DÉBUTANT EN NOVEMBRE 2027
Texte original nBw7zCCy1a Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer