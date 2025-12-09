ENGIE sélectionne NHOA Energy pour un projet de stockage de 320 MWh en Belgique

Engie SA ENGIE.PA :

* ET NHOA ENERGY ÉTENDENT LEUR PARTENARIAT EN BELGIQUE POUR CONSTRUIRE UN NOUVEAU SYSTÈME DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PAR BATTERIE DE 320 MWH

* LA CONSTRUCTION DE LA CENTRALE DE DROGENBOS DEVRAIT DÉBUTER EN MARS 2026, MISE EN SERVICE COMPLÈTE PRÉVUE POUR SEPTEMBRE 2027

* CONTRAT DE 15 ANS DÉBUTANT EN NOVEMBRE 2027

