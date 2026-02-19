 Aller au contenu principal
Engie sacré "leader mondial des contrats d'achat d'électricité renouvelable"
Le groupe énergétique confirme sa position de numéro 1 mondial des contrats d'achat d'électricité renouvelable avec des entreprises, selon BloombergNEF.

Engie annonce se classer au 1er rang mondial des fournisseurs d'énergie pour les Corporate Power Purchase Agreements (cPPA), avec 3,6 GW signés en 2025 d'après le rapport annuel de BloombergNEF.

Au cours de la période 2011-2025, le groupe totalise 13,8 GW de cPPA contractés, consolidant son leadership sur ce segment . Cette performance a été portée par des accords majeurs conclus notamment avec Apple, Google et Meta, ainsi que par l'élargissement de la clientèle BtoB à l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, le transport, la logistique, la distribution et les services aux entreprises.

Pionnier du marché depuis une dizaine d'années, Engie s'appuie sur un portefeuille d'actifs renouvelables et flexibles combinant éolien, solaire et solutions de stockage, et sur une présence géographique équilibrée en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis. Le groupe entend également se développer dans de nouveaux pays à fort potentiel comme l'Inde. Engie a reculé de 1,5% aujourd'hui à Paris mais le titre affiche toujours une progression de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.

