Engie sacré "leader mondial des contrats d'achat d'électricité renouvelable"
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 18:14
Engie annonce se classer au 1er rang mondial des fournisseurs d'énergie pour les Corporate Power Purchase Agreements (cPPA), avec 3,6 GW signés en 2025 d'après le rapport annuel de BloombergNEF.
Au cours de la période 2011-2025, le groupe totalise 13,8 GW de cPPA contractés, consolidant son leadership sur ce segment . Cette performance a été portée par des accords majeurs conclus notamment avec Apple, Google et Meta, ainsi que par l'élargissement de la clientèle BtoB à l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, le transport, la logistique, la distribution et les services aux entreprises.
Pionnier du marché depuis une dizaine d'années, Engie s'appuie sur un portefeuille d'actifs renouvelables et flexibles combinant éolien, solaire et solutions de stockage, et sur une présence géographique équilibrée en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis. Le groupe entend également se développer dans de nouveaux pays à fort potentiel comme l'Inde. Engie a reculé de 1,5% aujourd'hui à Paris mais le titre affiche toujours une progression de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|26,420 EUR
|Euronext Paris
|-1,49%
A lire aussi
-
Gares et arrêts de bus vides, plus de 250 vols annulés, manifestation sous surveillance : le président argentin Javier Milei fait face jeudi à la quatrième grève générale de son mandat, une mobilisation très suivie selon les syndicats, contre une réforme de dérégulation ... Lire la suite
-
L'exploitant de centres commerciaux Klépierre a présenté jeudi des résultats en hausse pour l'année 2025 et s'est félicité d'afficher sur les trois dernières années "une croissance inégalée dans le secteur". Le propriétaire de 70 centres commerciaux dans une dizaine ... Lire la suite
-
En pleine escalade militaire avec l'Iran, Donald Trump a réuni jeudi pour la première fois son "Conseil de paix", devant lequel plusieurs pays ont annoncé leurs contributions en argent et hommes pour la reconstruction de Gaza. L'Iran doit conclure un accord "pertinent" ... Lire la suite
-
Des travailleurs, des étudiants et des syndicalistes participaient jeudi à une manifestation à Buenos Aires contre les réformes du travail. Les réformes contestées faciliteraient l’embauche et le licenciement des salariés, dans un pays où la sécurité de l’emploi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer