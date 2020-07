Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie s'entend avec Hannon Armstrong pour 2,3 GW d'énergies renouvelables aux USA Reuters • 02/07/2020 à 08:10









2 juillet (Reuters) - * ENGIE CONCLUT UN PARTENARIAT AVEC HANNON ARMSTRONG POUR UN PORTEFEUILLE DE 2,3 GW D'ÉNERGIES RENOUVELABLES AUX ÉTATS-UNIS * ENGIE GARDERA LE CONTRÔLE D'UNE PARTIE DU PORTEFEUILLE ET CONTINUERA D'ASSURER LA GESTION DES ACTIFS * UNE FOIS EN SERVICE, CE PORTEFEUILLE DE 2,3 GIGAWATTS (GW), QUI COMPREND 1,8 GW DE PROJETS ÉOLIENS TERRESTRES ET 0,5 GW DE PROJETS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES (PV), MARQUERA UNE AVANCÉE MAJEURE POUR ENGIE, QUI AMBITIONNE DE METTRE EN SERVICE 9 GW DE CAPACITÉ RENOUVELABLE SUPPLÉMENTAIRES D'ICI 2021 Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris 0.00%