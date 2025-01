Engie: réorganisation en quatre global business units information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Engie annonce se réorganiser en quatre GBU Renewable & Flex Power, Networks, Local Energy Infrastructures, et Supply & Energy Management, dirigés respectivement par Paulo Almirante, Cécile Prévieu, Frank Lacroix et Edouard Neviaski.



Ces directeurs généraux adjoints seront tous les quatre membres du comité exécutif qui comptera aussi six autres DGA à partir du 1er février, sous la conduite de la directrice générale du groupe énergétique, Catherine MacGregor.



'Nous devons renforcer les synergies au sein du groupe et capitaliser sur l'expertise de toutes nos équipes dans le monde. Les ajustements de périmètres au niveau des GBU contribueront à cette dynamique', explique cette dernière.





