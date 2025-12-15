Engie renforce la résilience du système électrique belge
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 18:15
La centrale à cycle combiné gaz-vapeur de Flémalle (875 MW) est désormais disponible pour le réseau.
Engie a également mis en service, avec deux mois d'avance, son Système de Stockage d'Énergie par Batteries (BESS) à Vilvorde, l'un des plus importants d'Europe. Avec sa capacité de 200 MW / 800 MWh.
BESS Vilvorde permet de stocker et de restituer pendant 4 heures l'équivalent de la consommation électrique quotidienne de près de 100 000 foyers.
Une extension à 300 MW / 1 200 MWh est à l'étude. Avec Vilvorde, Kallo et Drogenbos, Engie disposera d'ici 2027 d'une capacité installée de 380 MW / 1,5 GWh de stockage par batteries en Belgique.
"En Belgique comme ailleurs, notre stratégie repose sur la complémentarité : production renouvelable, stockage et actifs pilotables pour un système électrique fiable, bas carbone et compétitif. ", a déclaré Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint d'Engie, en charge des activités Renewable & Flexible Power.
Valeurs associées
|21,7500 EUR
|Euronext Paris
|+0,23%
