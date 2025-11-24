information fournie par Reuters • 24/11/2025 à 17:48

Engie remporte un projet de stockage d’énergie par batteries (BESS) en Inde

Engie SA ENGIE.PA :

* ENGIE FAIT SON ENTRÉE DANS LE STOCKAGE D'ÉNERGIE À GRANDE ÉCHELLE EN INDE AVEC UN PROJET BATTERIE DE 280 MW

* AMBITIONNE D'Y PORTER SA CAPACITÉ INSTALLÉE RENOUVELABLE ET DE STOCKAGE À 7 GW À L'HORIZON 2030

