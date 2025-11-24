 Aller au contenu principal
Engie remporte un projet de stockage d’énergie par batteries (BESS) en Inde
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 17:48

Engie SA ENGIE.PA :

* ENGIE FAIT SON ENTRÉE DANS LE STOCKAGE D'ÉNERGIE À GRANDE ÉCHELLE EN INDE AVEC UN PROJET BATTERIE DE 280 MW

* AMBITIONNE D'Y PORTER SA CAPACITÉ INSTALLÉE RENOUVELABLE ET DE STOCKAGE À 7 GW À L'HORIZON 2030

Texte original https://tinyurl.com/4shurzfk Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ENGIE
21,5900 EUR Euronext Paris -0,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

