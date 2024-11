Engie remporte un contrat pour un système de stockage d’énergie par batterie en Belgique

(AOF) - Engie remporte un projet de système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 100 MW de capacité installée à la quatrième enchère du mécanisme de rémunération de capacité (CRM) en Belgique. Avec ce nouveau projet, le groupe français a atteint 500 MW de capacité BESS installée, en construction et en développement avancé en Europe. Répartis en Belgique, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Italie et en Allemagne, ces projets contribueront à assurer la fiabilité du système énergétique européen et la sécurité d’approvisionnement.

"Engie dispose aujourd'hui de plus de 2 GW de capacité de batteries en exploitation dans le monde, et vise une capacité installée de 10 GW au niveau mondial d'ici 2030 ", explique Sébastien Arbola, directeur général adjoint en charge des activités flex gen & retail.

