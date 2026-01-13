 Aller au contenu principal
Engie remporte son premier projet hybride en Inde
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 17:51

Engie SA ENGIE.PA :

* ENGIE REMPORTE SON PREMIER PROJET HYBRIDE EN INDE

* COMBINANT 200 MW DE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AVEC 100 MW / 600 MWH DE STOCKAGE PAR BATTERIES

* LE PROJET VA DÉSORMAIS ENTRER DANS LES PHASES DE DÉVELOPPEMENT

* LA CONSTRUCTION ET LA MISE EN SERVICE PRÉVUE POUR 2028

Texte original [https://tinyurl.com/5n6kb4p3] Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ENGIE
23,4000 EUR Euronext Paris -1,72%
