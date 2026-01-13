Engie SA ENGIE.PA :
* ENGIE REMPORTE SON PREMIER PROJET HYBRIDE EN INDE
* COMBINANT 200 MW DE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AVEC 100 MW / 600 MWH DE STOCKAGE PAR BATTERIES
* LE PROJET VA DÉSORMAIS ENTRER DANS LES PHASES DE DÉVELOPPEMENT
* LA CONSTRUCTION ET LA MISE EN SERVICE PRÉVUE POUR 2028
