Engie remporte son premier projet hybride en Inde

information fournie par AFP • 13.01.2026 • 18:23 •

La Bourse de Paris a fini en légère baisse mardi manquant d'entrain après la publication des chiffres de l'inflation américaine qui semblent écarter une baisse des taux de la Fed en janvier. Le CAC 40 a terminé la journée en petite forme (-0,14%), perdant 11,56 ... Lire la suite