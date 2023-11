Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: relèvement d'objectifs pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Engie indique relever sa guidance 2023, avec un résultat net récurrent part du groupe désormais attendu entre 5,1 et 5,7 milliards d'euros (et non plus de 4,7 à 5,3 milliards), tout en réaffirmant sa politique de dividende.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe énergétique affiche un EBIT hors nucléaire de huit milliards d'euros, en hausse organique de 27,9%, portée principalement par GEMS (Global Energy Management & Sales) et les renouvelables.



Son EBITDA hors nucléaire s'est établi à 11,1 milliards d'euros, en hausse organique de 19,5%, malgré un chiffre d'affaires de 61,8 milliards, en baisse organique de 10,2%. Engie revendique en outre un ratio dette nette économique / EBITDA de 2,8 fois.





