Engie relève ses prévisions financières pour 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires d'Engie s’est établi à 37,5 milliards d’euros, en baisse de 20,2 % en brut et 20,4% en organique. L’Ebitda hors nucléaire s’est établi à 7,8 milliards d’euros, en baisse brute de 11,2 % et de 11,7 % en organique. L’Ebit hors nucléaire, qui s’est élevé à 5,6 milliards d’euros, a enregistré une baisse brute de 16,2 % et de 16,3 % en organique. Le résultat net part du Groupe s’est élevé à 1,9 milliard d’euros. Il augmente de 2,8 milliards d’euros par rapport au premier semestre 2023.

L'augmentation de s'explique principalement par le retournement d'un effet négatif lié aux provisions nucléaires à la suite de l'accord signé avec l'État belge en 2023

Compte tenu du niveau moins élevé qu'attendu du résultat financier net récurrent pour l'ensemble de l'année, Engie revoit à la hausse son objectif de résultat net récurrent part du groupe pour 2024 à un niveau désormais compris entre 5,0 et 5,6 milliards d'euros (contre une fourchette de 4,2 à 4,8 milliards d'euros annoncée précédemment).

L'Ebit hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 8,2 à 9,2 milliards d'euros (contre 7,5 à 8,5 milliards d'euros auparavant).

Engie continue de viser une notation de crédit "strong investment grade" et un ratio de dette nette économique sur Ebitda inférieur ou égal à 4,0x sur le long terme. Le groupe réaffirme sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65% à 75% du RNRpg et le dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période de 2024 à 2026.

