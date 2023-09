Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: réalise l'acquisition d'Ixora Energy information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 09:49









(CercleFinance.com) - Engie annonce l'acquisition d'Ixora Energy, un des leaders de la production de biométhane basé au Royaume-Uni.



L'acquisition porte sur un montant de 64,8 millions de livres sterling. Elle a été réalisée auprès du gestionnaire d'investissement responsable Downing LLP.



Cette acquisition stratégique permet au Groupe d'ajouter trois nouvelles unités de production à son portefeuille. Situées dans le Devon et le Somerset, elles produisent un total de 160 GWh de biométhane par an.



' Avec un objectif de 10 TWh de production de biométhane par an à l'horizon 2030 en Europe, cette acquisition nourrit les nouvelles ambitions d'Engie en matière de production de gaz renouvelables ' indique le groupe.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.12%