Engie prévoit d'accélérer son développement dans les renouvelables

31 juillet (Reuters) - ENGIE SA ENGIE.PA : * SOUHAITE METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE POLITIQUE D'ALLOCATION DU CAPITAL CENTRÉE SUR DEUX AXES DE CROISSANCE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE * PRÉVOIT AINSI D'ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT DANS LES RENOUVELABLES AVEC UNE CIBLE DE MISE EN SERVICE ANNUELLE MOYENNE DE CAPACITÉS RENOUVELABLES PORTÉE DE 3 GW À 4 GW À MOYEN TERME * CHERCHERA ÉGALEMENT À RÉÉQUILIBRER SON EXPOSITION DANS LES RÉSEAUX DE GAZ ET D'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL * ÉTUDIERA L'OPPORTUNITÉ DE CESSIONS D'ACTIFS NON STRATÉGIQUES ET DE PARTICIPATIONS MINORITAIRES POUR DÉGAGER DES MARGES DE MANŒUVRE FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES * A MOYEN TERME, L'ENSEMBLE DE CES OPÉRATIONS POURRAIENT CONDUIRE À PLUS QUE DOUBLER LE PROGRAMME DE CESSIONS D'ENVIRON 4 MILLIARDS D'EUROS ANNONCÉ PRÉCÉDEMMENT PAR LE GROUPE Texte original : https://bit.ly/30elTln Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +3.09%