Engie plus optimiste sur son résultat net récurrent part du groupe 2025

(AOF) - Engie a dévoilé un résultat net récurrent part du groupe en progression de 3,4% en organique à 5,5 milliards d'euros en 2024. L'Ebit hors nucléaire est ressorti à 8,9 milliards d'euros, en baisse organique de 5,6%, Engie soulignant le " niveau élevé " de 2023. Le chiffre d’affaires s’est établi à 73,8 milliards d’euros, en baisse de 10,6 % en brut et 10,7 % en organique. Le groupe énergétique va proposer le versement d'un dividende en hausse à 1,48 euro par action pour 2024, correspondant à un taux de distribution de 65%. Il s'élevait à 1,43 euro pour 2023.

" Dans un contexte de réduction de la volatilité et d'une baisse des prix de l'énergie, et compte tenu d'un résultat financier net récurrent meilleur qu'attendu pour l'ensemble de l'année ", Engie a revu à la hausse son objectif de résultat net récurrent part du groupe pour l'année 2025. Le groupe cible désormais un niveau compris entre 4,4 et 5 milliards d'euros contre une fourchette de 3,9 à 4,5 milliards d'euros annoncée précédemment.

L'EBIT hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 8 à 9 milliards d'euros contre de 7,9 à 8,9 milliards d'euros auparavant.

"Après une année 2026 qui sera marquée par la forte diminution de la contribution des activités liées au nucléaire, le groupe prévoit un résultat net part du groupe en croissance en 2027, à un niveau compris entre 4,4 et 5,0 milliards d'euros" a ajouté Engie.

