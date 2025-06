Engie, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du vendredi 13 juin 2025-

(AOF) - Engie (+1,27% à 19,87 euros)

Engie a brillé en tête du palmarès du CAC 40. L'énergéticien est soutenu par la hausse des cours du pétrole après l'attaque militaire d'Israël en Iran, la nuit dernière.

=/ Points clés /=

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

- Activité de 73,8 Mds€ répartie entre la France pour 44%, les autres pays européens (38% dont 10% pour la Belgique) puis les Amériques (12,5 %);

- Modèle d’affaires alliant « la molécule et l’électron » au service de la transition énergétique via le recentrage sur 4 métiers : renouvelables, actifs thermiques de stockage & d’électricité, infrastructures gazières & électriques, décarbonation des villes & industries et -gestion & fourniture d’énergie ;

- Capital contrôlé à 23,64% (34,13% des droits de vote) par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (3,63% et 3,49%), et à 3,92% et 4,91% par les salariés, Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil de 14 administrateurs, Catherine MacGregor assurant la direction générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité d’un modèle d’affaires intégré, contrôlant toute la chaîne de valeur énergétique :

- après la simplification du groupe (4 Global Business Units et présence mondiale ramenée à 31 pays), redéfinition, menée depuis février, par un comité exécutif remanié, des périmètres de chacune des divisions,

- investissements de croissance de 22 à 25 Mds€ en 2023-25, notamment dans les renouvelables et infrastructures décentralisées pour 70 % et dans le développement des gaz renouvelables et de projets de stockage par batteries, pour 10 %,

- équilibre du mix énergétique : plateformes renouvelables, actifs de production flexibles (centrales à gaz, pompage-turbinage…), infrastructures énergétiques décentralisées ou infrastructures d’approvisionnement en Europe…,

- diminution des besoins en capitaux par cession d’une part du capital d’actifs de renouvelables tout en en conservant la propriété majoritaire et l’exploitation ; - innovation transversale : Horizons pour l’efficacité des process et la diffusion des nouvelles technologies, 23 Labs thématiques, Engie Factories…;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2045 avec point d’étape 2030 - recul à 43 Mt des émissions de CO2 vs 2017,

- éolien : 80 GW de production d’ici 2025,

- batteries en Europe et aux Etats-Unis : 10 GW de capacités de stockage,

- hydrogène bas carbone : 4 GW de production et 700 Kms de réseaux dédiés,

- biométhane en Europe : 10 TWh/an de production via 4 Mds€ d’investissements,

- infrastructures dédiées : 32 GW de production dès 2025 ;

- Hausse de la rentabilité tirée par l’excellence opérationnelle, rang de n° 1 au Brésil, marché-clé pour le groupe, et avantage concurrentiel avec CCGT (+ grande flotte d'Europe) ;

- Structure financière solide avec 33,2 Mds€ de dette nette, soit un effet de levier de 3,1, et 13,1 d’autofinancement libre industriel, le groupe visant une notation de crédit « strong investment ».

=/ Défis /=

- Meilleure visibilité du nucléaire belge restructuré (fermeture de 2 réacteurs, allongement de 10 ans de l’activité de 2 autres) après l’accord signé avec le gouvernement local ;

- Objectifs :

- 2025 : résultat net récurrent de 4,4 à 5 Mds€,

- 2026, année de sortie du nucléaire : résultat net récurrent de 4,2 à 4,8 Mds€,

- 2027 : résultat net récurrent de 4,4 à 5 Mds€ ;

- Dividende de 1,48 €, soit 65 à 75 % du résultat, avec plancher pour le dividende à 0,65 € jusqu’en 2026 et prime de 10% pour les actionnaires au nominatif depuis + 2 ans.