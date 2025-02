Engie: objectifs relevés pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats annuels, Engie indique relever son objectif de résultat net récurrent part du groupe (RNRPG) pour 2025 à entre 4,4 et cinq milliards d'euros, ainsi que celui d'EBIT hors nucléaire à entre huit et neuf milliards.



Le groupe énergétique remonte aussi sa fourchette-cible de RNRPG pour 2026 à 4,2-4,8 milliards d'euros, et déclare viser pour 2027 un RNRPG entre 4,4 et cinq milliards, pour un EBIT hors nucléaire attendu entre neuf et 10 milliards.



Pour l'année 2024, Engie publie un RNRPG en croissance de 85,9% à 4,1 milliards d'euros, malgré un EBIT hors nucléaire en repli de 6,2% à 8,9 milliards (-5,6% en organique) pour un chiffre d'affaires en baisse de 10,6% à 73,8 milliards (-10,7% en organique).



Le conseil d'administration propose de distribuer 65% du RNRPG de l'exercice écoulé, représentant un dividende de 1,48 euro par action. Cette proposition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'AG du 24 avril.





