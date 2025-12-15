 Aller au contenu principal
Engie, Obiz, Ubisoft... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 15/12/2025 à 18:23

(AOF) - Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé la nomination de Geoffroy Roux de Bézieux en qualité d'administrateur référent indépendant, de président du comité des nominations et des rémunérations et de vice-président du conseil d'administration. Il remplacera Pascal Lebard, qui perd sa qualité d'indépendant après douze ans de mandat, mais reste membre du comité des nominations et des rémunérations et du comité RSE.

Casino

Le groupe Casino a annoncé qu'il avait procédé à un remboursement de 30 millions d'euros de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 29,3 millions d'euros de capital et 0,7 million d'euros d'intérêts courus portant sur le capital remboursé (y compris 0,3 million d'euros d'intérêts PIK pour la période comprise entre le 6 avril 2025 et le 5 octobre 2025 et 0,4 million d'euros d'intérêts courus pour la période entre le 6 octobre 2025 et le 14 décembre 2025).

Engie

Engie franchit des étapes majeures pour la sécurité d'approvisionnement électrique en Belgique, marché historique pour le groupe, en mettant en service et en développant des infrastructures stratégiques qui renforcent la résilience du réseau et favorisent l'intégration des énergies renouvelables 24h/24. L'énergéticien a récemment annoncé que la nouvelle centrale à cycle combiné gaz-vapeur de Flémalle (875 MW) était désormais disponible pour le réseau.

Ipsen

Ipsen a annoncé la finalisation de l'acquisition d'ImCheck Therapeutics, une société privée française de biotechnologie pionnière dans le domaine des thérapies d'immuno-oncologie de nouvelle génération. Le 22 octobre dernier, le laboratoire français avait annoncé avoir conclu un accord définitif dans le but d'acquérir toutes les actions d'ImCheck Therapeutics. La transaction était basée sur un prix d'achat final de 350 millions d'euros et à des paiements ultérieurs conditionnés à la réalisation d'étapes réglementaires et commerciales.

Lisi

Le groupe Lisi annonce qu'il est inclus dans l'indice SBF 120 et qu'il a maintenant rejoint l'indice CAC Mid 60, à la suite de la révision trimestrielle du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris. Cette décision sera mise en œuvre à compter du vendredi 19 décembre 2025 après la clôture du marché, et sera effective à compter du lundi 22 décembre 2025. "Cette reconnaissance constitue un témoignage fort de la confiance durable des marchés financiers dans notre vision stratégique et notre capacité à la mettre en œuvre", a déclaré Emmanuel Viellard, directeur général du groupe Lisi.

Obiz

Obiz a dévoilé la signature d'un contrat stratégique avec Plebicom, un spécialiste des programmes d'avantages et solutions de cashback, visant à proposer sa plateforme de e-billetterie, donnant accès à 120 000 offres de loisirs et de culture à prix réduits, aux plus de 7 millions de bénéficiaires des programmes opérés par Plebicom. Ce partenariat entre Obiz, une plateforme digitale de marketing relationnel responsable, et Plebicom sera basé sur un modèle économique de partage de revenus.

Plastivaloire

Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation présentera ses résultats annuels.

Ubisoft

Ubisoft compte accélérer sa croissance sur le marché en pleine croissance des MOBA (Multiplayer Online Battle Arena ou arène de bataille en ligne multijoueur) avec l'acquisition du jeu "March of Giants" d'Amazon. Suivant la version alpha complétée avec succès, l'équipe prépare actuellement la prochaine mise à jour majeure qui introduira de nouveaux héros, des modes compétitifs étendus et des systèmes fondamentaux conçus pour soutenir la croissance à long terme. Dans le cadre de cet accord, Amazon fournira également à Ubisoft un soutien marketing sur Twitch pour "March of Giants".

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
26,2000 EUR Euronext Paris +1,24%
CASINO GUICHARD
0,2280 EUR Euronext Paris +1,15%
ENGIE
21,7500 EUR Euronext Paris +0,23%
IPSEN
122,4000 EUR Euronext Paris +1,07%
LISI
50,8000 EUR Euronext Paris +2,63%
OBIZ
2,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
PLASTiVALOIRE
1,7400 EUR Euronext Paris +0,58%
UBISOFT
6,2780 EUR Euronext Paris -1,01%
