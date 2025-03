Engie: nouveau contrat d'approvisionnement avec Bostik information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Arkema fait part de la signature d'un nouveau contrat d'approvisionnement en biométhane avec Engie , d'une durée de huit ans, contrat de 25 GWh/an qui couvrira environ 85% de la consommation annuelle de gaz de quatre sites de sa filiale Bostik en France.



Marquant une avancée notable dans la décarbonation de l'approvisionnement énergétique de Bostik, ce nouvel accord s'inscrit dans la continuité du contrat long terme signé avec Engie début 2023, pour la fourniture de 300 GWh/an de biométhane en France.



'Ce contrat illustre notre volonté d'agir concrètement pour réduire notre empreinte carbone et accompagner nos clients dans leur propre démarche de décarbonation', déclare Vincent Legros, directeur général du segment adhésifs (Bostik).





