Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie n'envisage pas de changement majeur dans sa stratégie Reuters • 27/02/2020 à 10:27









PARIS, 27 février (Reuters) - Les dirigeants d'Engie ENGIE.PA ont déclaré jeudi: * ENGIE N'INCLUT PAS D'OPÉRATIONS MAJEURES DE M&A DANS SES PRÉVISIONS-DIRECTRICE FINANCIÈRE * ENGIE N'ENVISAGE PAS DE CHANGEMENT MAJEUR DANS SA STRATÉGIE-DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM * ENGIE-LES RÉSEAUX GAZIERS FONT PARTIE DE LA STRATÉGIE DU GROUPE-PRÉSIDENT DU CONSEIL * ENGIE DOIT SE CONCENTRER SUR UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIVITÉS ET DE GÉOGRAPHIES, FAIT "TROP À TROP D'ENDROITS"-PRÉSIDENT DU CONSEIL * ENGIE DOIT RÉFLÉCHIR AUX CAPITAUX EMPLOYÉS QU'IL CONSACRE À SON DÉVELOPPEMENT DANS LES RENOUVELABLES-PRÉSIDENT DU CONSEIL * ENGIE-SI LA BELGIQUE DÉCIDE DE PROLONGER UNE PARTIE DE SON PARC NUCLÉAIRE, LE GROUPE POURRAIT ALLONGER LA DURÉE DE VIE DES RÉACTEURS DOEL 4 ET TIHANGE 3-DIRECTEUR GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS * ENGIE-CES DEUX PROLONGATIONS REPRÉSENTERAIENT UN INVESTISSEMENT DE €900 MLNS À 1 MD ET IL FAUDRAIT QUE LE PROGRAMME DÉMARRE CETTE ANNÉE-DIRECTEUR GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +4.16%