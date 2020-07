Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie n'a pas de scénario préétabli pour ses activités de services-pdt du conseil Reuters • 31/07/2020 à 09:01









PARIS, 31 juillet (Reuters) - Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie ENGIE.PA , a déclaré vendredi au cours d'une téléconférence que: * ENGIE N'A PAS DE SCÉNARIO PRÉÉTABLI POUR SES ACTIVITÉS DE SERVICES QU'IL A DÉCIDÉ DE PLACER SOUS REVUE STRATÉGIQUE Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +3.09%