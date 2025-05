Engie: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Engie indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI), la mission de l'assister dans le cadre de l'acquisition de trois millions d'actions sur une période de 20 jours commençant le 5 mai (sous réserve de prolongation).



Le prix d'achat par action ne pourra en toute hypothèse excéder 30 euros. Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations d'Engie au titre de tout plan d'actionnariat salarié, mais tout ou partie pourra le cas échéant faire l'objet d'une annulation.





Valeurs associées ENGIE 18,0700 EUR Euronext Paris -0,63%