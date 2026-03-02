Engie lève 3 milliards d'euros pour boucler le rachat de UK Power Networks
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 06:38
Engie a levé 3 milliards d'euros d'argent frais via une augmentation de capital destinée à contribuer au financement de l'acquisition de UK Power Networks, gestionnaire de réseaux d'électricité au Royaume-Uni. Le groupe a placé 107 142 857 actions nouvelles, représentant environ 4,4% du capital avant émission, dans le cadre d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres .
Les titres ont été émis au prix unitaire de 28 EUR, soit une décote de 3,2% par rapport au dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'opération, le 27 février 2026. Cette décote relativement faible pour une telle opération signale le bon accueil accordé à l'acquisition par le marché, et le potentiel qu'il décèle dans le dossier Engie. Le produit brut atteint ainsi près de 3 milliards d'euros, avant déduction des commissions et frais.
Cette augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale d'avril 2024. Les actions nouvelles, immédiatement assimilées aux actions existantes, seront négociées sous le même code ISIN sur Euronext Paris et Bruxelles ainsi qu'à la Bourse de Luxembourg. Le règlement-livraison est attendu autour du 3 mars 2026 .
La France n'a pas participé à l'opération
La République française, via l'Agence des Participations de l'Etat, qui détient 23,6% du capital d'Engie, n'a pas pris part à l'opération. Sa part devrait ainsi reculer mécaniquement autour de 22,7%. L'identité des souscripteurs n'a pas été révélée.
Le produit net de l'opération doit permettre de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, dont la finalisation est attendue mi-2026. Cette transaction, annoncée fin février, représente un investissement d'un peu plus de 12 milliards d'euros pour Engie.
L'ensemble du financement a d'ores et déjà été sécurisé par un crédit relais accordé par Bank of America et BNP Paribas. Engie précise que cette levée de fonds contribuera au maintien de sa notation de crédit " strong investment grade ", conformément à ses engagements financiers.
