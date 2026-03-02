Le conflit s'étend au Liban, Israël bombarde Téhéran: les principaux développements

Un projectile intercepté tombe en mer au large de Palm Jumeirah à Dubaï, le 1er mars 2026 ( AFP / FADEL SENNA )

Au troisième jour de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, Israël continue lundi de bombarder Téhéran et a lancé des raids qui ont fait au moins 31 morts au Liban, en riposte à des attaques du mouvement pro-iranien Hezbollah contre son territoire.

Voici les principaux développements du conflit:

- Le conflit s'étend au Liban

Le Hezbollah avait promis de "faire face à l'agression" américano-israélienne contre l'Iran après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Le mouvement armé pro-iranien basé au Liban a mis ses menaces à exécution, affirmant lundi avoir tiré des missiles et des drones vers Israël, pour la première fois dans ce conflit.

L'armée israélienne n'a pas tardé à répliquer, annonçant frapper des cibles du Hezbollah "à travers le Liban" et ordonnant aux habitants d'une cinquantaine de villages d'évacuer. Des journalistes de l'AFP ont entendu de puissantes explosions à Beyrouth, et vu de nombreux habitants fuir les zones visées dans le sud du pays.

Selon un premier bilan officiel, ces frappes israéliennes ont fait 31 morts et 149 blessés.

- Israël frappe de nouveau Téhéran

Explosion à Téhéran, le 1er mars 2026 ( UGC / - )

L'armée israélienne a indiqué lundi continuer à mener des "frappes à grande échelle" à Téhéran "contre des cibles du régime terroriste iranien".

L'agence de presse iranienne Tasnim a pour sa part fait état d'explosions dans la capitale. Selon les médias, des immeubles résidentiels ont été touchés par une attaque de missile dans l'ouest du pays.

- Explosions à Jérusalem

Un journaliste de l'AFP a entendu des explosions lundi matin à Jérusalem. Israël a déclenché une alerte aérienne après avoir détecté des lancements de missiles en direction de son territoire depuis l'Iran.

Dimanche, un missile iranien a frappé un abri à Bet Shemesh, ville du centre d'Israël, faisant neuf morts, 11 disparus et 46 blessés.

- L'Iran exclut toute négociation

Téhéran "ne négociera pas avec les Etats-Unis", a affirmé le puissant chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani. Il a accusé Donald Trump d'avoir précipité le Moyen-Orient dans le "chaos" avec ses "rêves illusoires".

- Un mort à Bahreïn, explosions au Qatar et aux Emirats

Une personne a été tuée à Bahreïn dans une attaque iranienne, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur.

Des journalistes de l'AFP à Doha, Abou Dhabi et Dubaï ont entendu de fortes explosions lundi matin.

- Attaque contre une base en Irak

Le groupe armé pro-iranien Kataeb Hezbollah, pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la campagne israélo-américaine contre l'Iran, a annoncé lundi que de nouvelles frappes avaient touché son bastion principal en Irak, la base militaire de Jurf al-Nasr.

- "Frappe de drone présumée" à Chypre

L'armée du Koweït a dit lundi avoir intercepté plusieurs drones au-dessus de son territoire. L'armée britannique réagit, elle, à "une frappe de drone présumée" intervenue dans la nuit de dimanche à lundi sur sa base aérienne d'Akrotiri, à Chypre, a indiqué le ministère britannique de la Défense. Aucune victime n'a été signalée.

- Trump crie vengeance

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche avoir perdu trois militaires, leurs premières pertes dans le conflit. Ce ne seront pas les dernières, a prévenu Donald Trump, qui a promis de "venger" leur mort.

Le président américain Donald Trump arrive sur la base militaire Andrews le 1er mars 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Comme la veille en annonçant l'opération militaire, il a lancé un appel au peuple iranien: "Reprenez le pouvoir, l'Amérique est avec vous". Il a aussi pressé une nouvelle fois les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, de "déposer les armes" ou mourir.

"Quatre à cinq semaines": c'est l'estimation qu'il a donnée de la durée des opérations américaines, dans le New York Times, sans fournir de détails.

Il a aussi dit au New York Times qu'il avait "trois très bons choix" de candidats pour diriger l'Iran à l'avenir, sans dévoiler de nom.

- Le pétrole flambe

Les prix du pétrole ont flambé lundi à l'ouverture, dépassant brièvement 80 dollars le baril, à cause des craintes de graves perturbations sur l'offre mondiale de brut.

La navigation dans le détroit d'Ormuz, située entre l'Iran et Oman et par lequel transite quelque 20% de la consommation mondiale de pétrole, est paralysée de facto. L'Organisation maritime internationale (OMI) a appelé les compagnies maritimes à "éviter" la région.

- L'appareil iranien frappé au coeur

Le quartier général des Gardiens de la Révolution a été détruit, selon le Pentagone. Les autorités iraniennes n'ont pas commenté.

Un missile lancé depuis l'Iran apparaît dans le ciel de la bande de Gaza, le 1er mars 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Les médias iraniens ont toutefois confirmé la mort de plusieurs hauts responsables du pays, notamment le chef des Gardiens de la Révolution, le chef de l'état-major des forces armées et le ministre de la Défense.

Les frappes américano-israéliennes ont tué 48 "leaders" iraniens, selon Donald Trump, qui n'a donné aucun détail.

- Hommages à Khamenei

Un homme brandit une photo du guide suprême iranien Ali Khamenei lors d'un rassemblement à son hommage au Yémen, le 1er mars 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Après les cris de joie ayant résonné à Téhéran samedi après la mort de l'ayatollah Khamenei, des milliers de personnes ont rendu hommage au guide suprême dimanche à Téhéran aux cris d'"A mort l'Amérique!", "A mort Israël!".

Des rassemblements du même type ont été signalés à Chiraz (sud) et Yazd (centre).

Au Pakistan voisin, au moins 17 personnes sont mortes dimanche dans des manifestations pro-iraniennes.

Bagdad a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et police près de l'ambassade des Etats-Unis.