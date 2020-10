Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie-Les tarifs réglementés hors taxe augmenteront de 1,6% au 1er novembre Reuters • 26/10/2020 à 12:00









PARIS, 26 octobre (Reuters) - Les tarifs réglementés hors taxe d'Engie ENGIE.PA augmenteront à partir du 1er novembre de 1,6% par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er octobre 2020, a indiqué lundi la Commission de la régulation de l'énergie (CRE). "Cette augmentation est de 0,4% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,9% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 1,7% pour les foyers qui se chauffent au gaz", a précisé la CRE dans un communiqué. "Cette hausse pour le mois de novembre s'explique par les évolutions des prix du gaz sur les marchés internationaux et notamment sur le marché du gaz naturel liquéfié", ajoute la CRE, précisant que le relèvement des tarifs intervient après une période où les prix du gaz ont fortement diminué jusqu'à l'été 2020. (Nicolas Delame et Blandine Hénault)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.10%