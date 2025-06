Engie: le titre monte, Barclays confiant dans les résultats information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Engie affiche jeudi la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, porté par le relèvement de la recommandation de Barclays, qui dit prévoir de solides résultats de la part du groupe énergétique.



Le titre gagne 1,6% vers 16h30, alors que le CAC recule de 0,4% au même moment.



Dans le cadre d'une étude sectorielle, Barclays dit avoir relevé sa recommandation sur le titre de 'pondération en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé à 22 euros contre 19 euros auparavant.



Le broker salue notamment les résultats supérieurs aux attentes publiés par le groupe au premier trimestre, dont le bénéfice opérationnel a dépassé les estimations de quelque 14% au premier trimestre.



Barclays note par ailleurs qu'Engie se traite à un PER de 9 à 10 fois, bien en deçà de ses pairs européens (12-13x), alors qu'il propose un rendement du dividende d'environ 8%.



Parmi les autres catalyseurs identifiés par le courtier figurent le transfert de la responsabilité sur les déchets nucléaires à l'Etat belge, la création d'une co-entreprise à 50/50 visant à gérer les réacteurs belges dont la durée de vie a été prolongée ou encore les prochaines publications de résultats des 1er août et 6 novembre prochains, que Barclays anticipe comme 'solides'.





Valeurs associées ENGIE 19,2950 EUR Euronext Paris +1,90%