Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie-Le temps d'une offre alternative pour Suez est passé, dit Clamadieu Reuters • 30/09/2020 à 22:35









30 septembre (Reuters) - Le président du conseil d'Engie ENGIE.PA , Jean-Pierre Clamadieu déclare mercredi : * VOULOIR QUE VEOLIA NE CONDITIONNE PLUS LE CARACTÈRE AMICAL DE SON OFFRE À LA DÉSACTIVATION DE LA FONDATION MISE EN PLACE PAR SUEZ * VOULOIR QUE SUEZ ET VEOLIA DIALOGUENT * QUE LE TEMPS D'UNE OFFRE ALTERNATIVE POUR SUEZ "EST PASSÉ" * QUE SUEZ A ENVOYÉ UN DOCUMENT ÉVOQUANT "UNE VAGUE MARQUE D'INTÉRÊT" POUR UNE ALTERNATIVE À L'OFFRE DE VEOLIA * QUE CETTE OFFRE NE PRÉCISAIT NI LE PRIX PROPOSÉ NI LES CANDIDATS ET ELLE EST ARRIVÉE TROP TARD * QUE L'ETAT ET LES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS ÉTAIENT "ALIGNÉS" DANS LEUR VOTE SUR L'OFFRE DE VEOLIA POUR SUEZ (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.24% SUEZ Euronext Paris +5.93% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.55%