Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie-Le recentrage géographique devrait réduire la dette de €1 md Reuters • 14/05/2020 à 15:36









14 mai (Reuters) - Judith Hartmann, directrice financière d'Engie ENGIE.PA , a déclaré jeudi lors de l'assemblée générale des actionnaires: * QUE LE RETRAIT DU GROUPE DE PLUS DE 25 PAYS D'ICI 2021 DEVRAIT PERMETTRE DE RÉDUIRE LA DETTE D'ENVIRON UN MILLIARD D'EUROS. Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Marc Angrand)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.26%