Engie lance une augmentation de capital d’environ €3 mlds

Engie SA ENGIE.PA :

* LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D’ENVIRON 3 MLDS D’EUROS

* L'AUGMENTATION DE CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

* AFIN DE FINANCER EN PARTIE L’ACQUISITION DE UK POWER NETWORKS, DISTRIBUTEUR D’ÉLECTRICITÉ DE RÉFÉRENCE AU ROYAUME-UNI

Texte original [https://tinyurl.com/2srsyzm8]

(Rédaction de Gdansk)