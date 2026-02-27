 Aller au contenu principal
Engie lance une augmentation de capital d’environ €3 mlds
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 17:54

Engie SA ENGIE.PA :

* LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D’ENVIRON 3 MLDS D’EUROS

* L'AUGMENTATION DE CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

* AFIN DE FINANCER EN PARTIE L’ACQUISITION DE UK POWER NETWORKS, DISTRIBUTEUR D’ÉLECTRICITÉ DE RÉFÉRENCE AU ROYAUME-UNI

Texte original [https://tinyurl.com/2srsyzm8] Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

