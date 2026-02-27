Engie lance une augmentation de capital d’environ €3 mlds

Engie SA ENGIE.PA :
* LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D’ENVIRON 3 MLDS D’EUROS
* L'AUGMENTATION DE CAPITAL, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES
* AFIN DE FINANCER EN PARTIE L’ACQUISITION DE UK POWER NETWORKS, DISTRIBUTEUR D’ÉLECTRICITÉ DE RÉFÉRENCE AU ROYAUME-UNI
Texte original [https://tinyurl.com/2srsyzm8] Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer