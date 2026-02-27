Engie lance une augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros pour financer l'acquisition de UKPN
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 18:14
Le prix d'émission de l'augmentation de capital et le nombre définitif d'actions ordinaires nouvelles à émettre devraient être annoncés dès que possible après la clôture du livre d'ordres le 27 février 2026. Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait intervenir aux alentours du 3 mars 2026.
A titre illustratif uniquement, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société au 27 février 2026 et qui ne souscrirait pas à l'augmentation de capital, détiendrait environ 0,96% du capital social de la société à la suite de l'émission des actions nouvelles. Ce pourcentage est calculé sur la base d'un prix d'offre égal au cours de clôture du 26 février 2026, soit 29,53 EUR par action.
Le financement de l'acquisition, dont la réalisation devrait intervenir mi-2026, a été entièrement garanti par un crédit relais accordé par Bank of America et BNP Paribas.
Valeurs associées
|28,9300 EUR
|Euronext Paris
|-2,03%
