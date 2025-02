Engie: la Commission européenne approuve une aide d'Etat information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 15:45









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé vendredi avoir autorisé une aide d'Etat belge visant à prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3.



Bruxelles, qui précise que sa décision fait suite à une enquête approfondie, rappelle avoir été saison du dossier après que le gouvernement belge a décidé de prolonger de dix ans la durée de vie des deux réacteurs nucléaires .



Il était prévu que ces deux réacteurs nucléaires, dont Electrabel, filiale d' Engie , est le propriétaire majoritaire et l'exploitant unique, ferment en 2025, conformément à la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire.



Mais le gouvernement belge était revenu sur son choix suite à la crise énergétique de 2022 et à la guerre en Ukraine, afin de réduire la dépendance du pays à l'égard des combustibles fossiles et sécuriser son approvisionnement en énergie.



Les deux réacteurs doivent redémarrer d'ici au 1er novembre 2025, après les travaux nécessaires à la prolongation de leur durée de vie.





