Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: investissement dans une start-up suisse de biogaz information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - Engie a annoncé jeudi avoir investi, par le biais de son fonds de capital-risque Engie New Ventures, au sein de TreaTech, une start-up suisse spécialisée dans la production de biogaz.



Le groupe énergétique explique avoir bouclé pour TreaTech un tour de table de neuf millions d'euros, comprenant notamment le transporteur maritime CMA CGM, avec l'objectif de permettre à la société d'accélérer l'industrialisation de sa technologie.



Créée en 2015 au sein de l'Ecole Polytechnique de Lausanne, TreaTech produit du gaz renouvelable en traitant les déchets liquides industriels et les eaux usées municipales grâce à la gazéification hydrothermale.



Son procédé présente l'avantage de permettre une réaction rapide (quelques minutes au lieu de dizaines de jours pour la méthanisation), ainsi que la capacité à éliminer les bactéries, virus ou produits pathogènes et à traiter les microparticules plastiques, dont les PFAS, ou 'polluants éternels'.



Pour mémoire, Engie s'est donné comme objectif d'accentuer son développement dans les gaz renouvelables en portant ses capacités de production de biométhane en Europe à 10 TWh par an à l'horizon 2030.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.42%