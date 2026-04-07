Engie intensifie son déploiement de solutions de stockage par batteries en Europe
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 18:03
Le groupe énergétique français annonce l'acquisition de deux projets BESS en Espagne, totalisant 278 MW / 1,1 GWh de capacité. Ces projets, qui permettront de stocker jusqu'à 4h d'énergie, sont les plus importants actuellement en développement dans le pays, où Engie exploite déjà 1,8 GW de capacités renouvelables.
Ces deux projets de stockage autonomes sont situés en Andalousie, à Alora (78 MW / 312 MWh) et à Tarifa (200 MW / 800 MWh). Ils sont équipés de compensateurs synchrones, une technologie qui participe à la stabilisation du réseau en fournissant de l'inertie et en permettant d'absorber ou d'injecter de la puissance réactive. Les travaux débuteront en 2027 pour une mise en service progressive en 2028.
En outre, Engie a débuté la construction de son premier projet de stockage d'énergie par batteries en France, où le groupe est déjà leader du solaire et de l'éolien terrestre avec 5,3 GW de capacitée installée. Situé sur la commune de Castelnau-d'Aude, dans le département de l'Aude, le site s'étend sur 2 hectares, à proximité d'un point de raccordement au réseau. Il comprendra 51 modules pour une capacité totale de 110 MW / 220 MWh. Dès sa mise en service, prévue pour l'été 2027, il permettra de stocker et de restituer jusqu'à 2 heures d'électricité.
Avec ces nouveaux projets et 700 MW déjà en opération et en cours de construction, le groupe dispose désormais de plus d'1 GW de capacités BESS en Europe, dans 8 pays. En plus de l'Espagne et de la France, Engie développe des projets en Allemagne, Belgique, Italie, Roumanie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Ces nouveaux développements soutiennent l'ambition du groupe français d'atteindre 95 GW de capacités renouvelables et de stockage d'ici 2030. Avec 57,2 GW de capacités installées à fin 2025, il est en bonne voie pour atteindre cet objectif.
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