Engie: inaugure le plus grand parc éolien d'Afrique

(CercleFinance.com) - Engie annonce que le parc éolien Red Sea Wind Energy, situé à Ras Ghareb en Égypte, est désormais entièrement opérationnel, devenant 'le plus grand parc éolien en service du Moyen-Orient et d'Afrique', dixit la société.



La mise en service complète de cette installation, dont la capacité totale atteint 650 MW grâce à l'achèvement anticipé de l'extension de 150 MW en juin 2025, a été réalisée avec quatre mois d'avance sur le calendrier initial.



Ce parc fournira de l'électricité renouvelable à plus d'un million de foyers égyptiens, permettant d'éviter environ 1,3 million de tonnes de CO2 par an. Un contrat d'achat d'électricité de 25 ans avec l'EETC sécurise les revenus du projet.



Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint d'Engie , souligne que ce succès illustre la performance industrielle du Groupe et sa contribution à la décarbonation de l'Égypte. Par ailleurs, Engie précise développer à proximité, un nouveau parc éolien de plus de 900 MW.









