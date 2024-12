Engie : gare à la cassure des 14,8E information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 12:19









(CercleFinance.com) - Engie vient de plafonner sous 15,3E et retombe vers 14,83E : gare à la cassure des 14,8E (ex-support des 6 et 27 novembre) car le prochain plancher ne se dessine pas avant 14,3E (ex-zénith du 5 juillet).



Valeurs associées ENGIE 14,83 EUR Euronext Paris -2,59%