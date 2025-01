Engie: extension du projet éolien de Red Sea Wind Energy information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Engie fait part de l'extension de son projet phare de parc éolien situé sur les rives du Golfe de Suez, à Ras Ghareb, en Égypte et actuellement en construction, extension qui portera la capacité totale de ce parc de 500 MW à 650 MW.



Ce projet, le plus grand d'Afrique, est monté dans le cadre du consortium Red Sea Wind Energy. Le groupe énergétique français, qui détient 35% du consortium, joue un rôle clé dans le développement et la construction du projet.



Dans le cadre de cette extension, un accord supplémentaire au contrat d'achat d'électricité à long terme (PPA) a été signé avec l'Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), accord qui garantit les revenus pour les 150 MW de l'extension pour une durée de 25 ans.





