Engie : égale ses sommets de 2023 et 2020 (dividende inclus)

(CercleFinance.com) - Engie se maintient dans sa trajectoire haussière après le versement d'un beau dividende de 1,43E: le titre reprend déjà +3% (soit 45 cent sur les 1,43E retranché mécaniquement au cours du titre ce matin), ce qui signifie que dividende inclus, Engie égalerait son record annuel inscrit un peu au-delà des 16,5E (cours actuel 15,3E) le 9 janvier (16,55E) puis celui des 16,65E du 19/02/2020... ou du 20/11/2015).

Attention tout de même au risque de triple-top (et double-top à 4 mois d'intervalle) au niveau de cette résistance historique majeure.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.86%