Engie dans la dernière étape du choix de son nouveau directeur général-Clamadieu

PARIS, 4 septembre (Reuters) - Le président du conseil d'administration d'Engie ENGIE.PA , Jean-Pierre Clamadieu, a déclaré jeudi sur BFM Business, que : * ENGIE ARRIVE DANS LA DERNIÈRE ÉTAPE DU CHOIX DE SON NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Rédaction de Paris)

