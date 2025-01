Engie: contrat d'approvisionnement conclu avec l'italien Erg information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - Le spécialiste italien des énergies renouvelables Erg a annoncé lundi avoir conclu un contrat d'achat d'électricité (PPA) avec le français Engie , auquel ils va fournir 44 GWh d'énergie éolienne par an pendant une durée de cinq ans.



Paolo Merli, le directeur général d'Erg, souligne que cet accord vient renforcer le partenariat existant avec Engie, avec lequel son groupe a déjà signé des PPA en France et au Royaume-Uni.



Un 'PPA' est un contrat de long terme qui relie directement un consommateur d'électricité au producteur qui exploite des centrales renouvelables afin de fournir son client.



Erg précise que l'approvisionnement d'Engie sera assuré à partir de ses parcs éoliens italiens.





Valeurs associées ENGIE 15,86 EUR Euronext Paris +1,37%